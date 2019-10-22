"С заботой об избирателях". Ненецкий депутат промышлял торговлей гашишем

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему депутату Совета муниципального района Ненецкого автономного округа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства, совершенный в значительном размере).
Установлено, что обвиняемый по месту жительства в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре сбыл наркотическое средство (гашиш) общей массой 4,73 грамма местному жителю за 10 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области и отделом по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу.
В ходе допроса в качестве обвиняемого подследственный признал свою вину. На стадии судебного разбирательства подсудимый изменил свою позицию.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.