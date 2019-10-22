Отдай десять штук и не греши! Бывший сотрудник колонии из Плесецка получил штраф за фальшивые права

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения бывшему сотруднику УФСИН России по Архангельской области, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
По версии следствия, летом 2019 года подозреваемый обратился в ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району для замены водительского удостоверения. При этом он предоставил заведомо поддельный бланк удостоверения, которое приобрел в июне 2009 года у неустановленного следствием лица, и которым пользовался на протяжении 10 лет при управлении личным транспортным средством.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по Архангельской области.
В ходе допроса в качестве подозреваемого подследственный свою вину признал и пояснил следователю, что действительно использовал водительское удостоверение, полученное неофициальным способом.
Решением мирового суда Плесецкого района ему назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.