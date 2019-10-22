В НАО чиновники и бизнесмены нагло наживаются на детских подарках

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора и менеджера общества с ограниченной ответственностью, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 200.5 УК РФ (незаконная передача членам комиссии по осуществлению закупок денежного вознаграждения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в текущем году подозреваемые, являясь заинтересованными лицами в заключении контракта на поставку комплектов «Подарок первокласснику» передали члену Единой конкурсной комиссии по осуществлению закупок государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения НАО незаконное денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей, обеспечив тем самым принятие комиссией решения о соответствии коммерческой организации и их заявки на поставку товара – комплектов «Подарок первокласснику» соответствующими требованиям Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и конкурсной документации. Цена контракта составила более 1,5 млн. рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для дела.
Подозреваемые признали свою вину.