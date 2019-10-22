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В НАО чиновники и бизнесмены нагло наживаются на детских подарках

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора и менеджера общества с ограниченной ответственностью, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 200.5 УК РФ (незаконная передача членам комиссии по осуществлению закупок денежного вознаграждения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

 

По версии следствия, в текущем году подозреваемые, являясь заинтересованными лицами в заключении контракта на поставку комплектов «Подарок первокласснику» передали члену Единой конкурсной комиссии по осуществлению закупок государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения НАО незаконное денежное вознаграждение в сумме 150 тысяч рублей, обеспечив тем самым принятие комиссией решения о соответствии коммерческой организации и их заявки на поставку товара – комплектов «Подарок первокласснику» соответствующими требованиям  Федерального закона от 05.04.2013 года    № 44-ФЗ и конкурсной документации. Цена контракта составила более 1,5 млн. рублей.

 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для дела.

 

Подозреваемые признали свою вину.

 

26 ноябрь 15:01 | : Происшествия

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