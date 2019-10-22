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Плесецкие менты пойдут под суд за избиение задержанного

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению пяти бывших и действующих сотрудников ОМВД России по Онежскому и Плесецкому районам Архангельской области. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, 29 апреля 2019 года в ОМВД России по Плесецкому району оперуполномоченные полиции, явно превышая свои должностные полномочия, оказывали психологическое воздействие на 36-летнего мужчину, заподозренного в совершении кражи, требуя сообщить местонахождение второго «подельника». Сотрудники полиции оскорбляли потерпевшего, унижая его честь и достоинство, применяли к нему физическую силу и угрожали расправой. Затем они допустили в кабинет ранее судимого знакомого потерпевшего, которому позволили в их присутствии нанести несколько ударов руками по голове и телу доставленному, с целью получения от него оперативно-значимой информации. В результате указанных действий потерпевшему причинена физическая боль.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области.

В ходе допросов один обвиняемый вину признал частично, четверо – вину не признали.

21 ноябрь 09:00 | : Происшествия

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