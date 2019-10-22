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Взрыв здания ФСБ в Архангельске – находка для чекистов?

Прошло чуть больше года со дня, когда полудурок-анархист с говорящей фамилией Жлобицкий взорвал вместе с собой проходную здания регионального ФСБ.

За это время заведено уже 10(!) уголовных дел по статье оправдание терроризма. Например, радиожурналистке из Пскова Светла Прокопьевой грозит 7 лет тюрьмы за профессиональный анализ архангельского инцидента в прямом эфире.

Или последнее задержание. 68-летний пенсионер из Санкт-Петербурга назвал в одной из социальных сетей Жлобицкого «героем нашего времени». Пожилого мужчину обвиняют в оправдании терроризма.

Наблюдатели всерьез стали подозревать, что «эффект Жлобицкого» стал для спецслужб легким способом «срубить лишнюю палку» в отчете по проделанной работе.

Издание МБХ-медиа ссылается на мнение члена Правления независимой Гильдии лингвистов-экспертов (ГЛЭДИС) Игоря Жаркова, который считает, что статья за оправдание терроризма заменила декриминализированную статью за экстремизм: «Часть 1 282 статьи декриминализировали, зато теперь у них появилась новая игрушка — это 205.2 (оправдание терроризма). Этих дел сейчас очень много по стране. Один нехороший человек себя подорвал, причем сделал это в сакральном для государственников месте — такой информационный повод не мог не привести к появлению множества разных текстов, и эти тексты вызывают, мягко говоря, пристальное и предубежденное внимание — все, что отклоняется от „генеральной линии партии“. Вроде как и партии нет, и идеологии нет, но призраки всего этого витают, руководят и направляют».  

Ну, а эксперты попроще еще раз напоминают пользователям интернета, что их личные странички в соцсетях совсем не то, что стены лифта, которые все стерпят.

21 ноябрь 08:43 | : Происшествия

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