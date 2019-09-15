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На улицах Архангельска появился свой Рамон Меркадер*

*Рамон Меркадер - убийца Троцкого... трахнул Льва Давидовича по голове ледорубом

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего безработного жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия,  13 ноября 2019 года ночью  у жилого дома № 171 по проспекту Новгородский в городе Архангельске подозреваемый  на почве личной неприязни, в ходе ссоры нанес не менее 8 ударов металлической трубой в область головы и тела 44-летнему знакомому. Полагая, что потерпевший мертв, подозреваемый скрылся с места преступления. Утром дворник обнаружил на улице избитого мужчину и вызвал бригаду скорой медицинской помощи, благодаря чему потерпевший остался жив. В настоящее время пострадавший  прооперирован и находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Он пояснил следователю, что между ним и потерпевшим после совместного употребления спиртных напитков произошла словесная ссора,  в ходе которой он его избил подручным предметом.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

15 ноябрь 08:59 | : Происшествия

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