На улицах Архангельска появился свой Рамон Меркадер*

*Рамон Меркадер - убийца Троцкого... трахнул Льва Давидовича по голове ледорубом
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего безработного жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 13 ноября 2019 года ночью у жилого дома № 171 по проспекту Новгородский в городе Архангельске подозреваемый на почве личной неприязни, в ходе ссоры нанес не менее 8 ударов металлической трубой в область головы и тела 44-летнему знакомому. Полагая, что потерпевший мертв, подозреваемый скрылся с места преступления. Утром дворник обнаружил на улице избитого мужчину и вызвал бригаду скорой медицинской помощи, благодаря чему потерпевший остался жив. В настоящее время пострадавший прооперирован и находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину. Он пояснил следователю, что между ним и потерпевшим после совместного употребления спиртных напитков произошла словесная ссора, в ходе которой он его избил подручным предметом.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.