Грех-то небольшой... Сотрудники ГИБДД Северодвинска, торговавшие фальшивыми правами, отделались штрафами

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения троим бывшим сотрудникам регистрационно- экзаменационного отделения ОМВД России по г.Северодвинску, подозреваемых, в зависимости от роли и степени участия каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).
По версии следствия, в 2018 году подозреваемые, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, желая оказать помощь своему знакомому, организовали фиктивную сдачу теоретического экзамена на право управления транспортными средствами без личного участия заинтересованного лица, в последующем получившего водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категорий «В», «В1» и «М». Также установлено, что двое подозреваемых через посредника изготовили фиктивные дубликаты свидетельств об окончании Северодвинской автошколы ДОСААФ России и использовали их для расширения своего перечня категорий на право управления транспортными средствами без соблюдения необходимых процедур сдачи экзаменов.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Решением суда они признаны виновными в совершении должностных преступлений и им назначено наказание в виде штрафа в размере от 40 до 80 тысяч рублей.