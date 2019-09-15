«Владимир» плюнул «Булавой». В Архангельской области опять испытывают что-то смертоносное?

Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир» впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Булава». Об этом сегодня гордо сообщило Министерство обороны РФ.
Запуск был произведен из-под воды в Белом море. Наблюдатели подозревают, что территориально испытание проходило в морских границах Архангельской области. После инцидента в Нёноксе подобные сообщения вызывают нервный тик как у населения, так и регионального руководства.
Как сообщает военное ведомство, «Булава» успешно поразила условную цель в районе Камчатки (поморский привет, камчадалы!).
Кстати, для того, чтобы выпустить «Булаву» из-подо льда, подлодке нужно найти полынью. Военные эксперты называют такую ситуацию нонсенсом.