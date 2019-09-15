Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«Владимир» плюнул «Булавой». В Архангельской области опять испытывают что-то смертоносное?

Атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир» впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Булава». Об этом сегодня гордо сообщило Министерство обороны РФ.

Запуск был произведен из-под воды в Белом море. Наблюдатели подозревают, что территориально испытание проходило в морских границах Архангельской области. После инцидента в Нёноксе подобные сообщения вызывают нервный тик как у населения, так и регионального руководства.

Как сообщает военное ведомство, «Булава» успешно поразила условную цель в районе Камчатки (поморский привет, камчадалы!).

Кстати, для того, чтобы выпустить «Булаву» из-подо льда, подлодке нужно найти полынью. Военные эксперты называют такую ситуацию нонсенсом.

30 октябрь 07:41 | : Происшествия

Главные новости


Алексей Медведев: «Моя задача вывести ваш фестиваль на международный уровень». ARCTIC OPEN начался сегодня
XII сессия Архангельской городской Думы: Очень важная рутина
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20