Кровавые пьянки Архангельска: исакогорский "потеряшка" оказался жертвой ревнивца

В Архангельске сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины, около месяца находившегося в розыске как без вести пропавший.
О бесследном исчезновении 51-летнего жителя Исакогорского округа в конце сентября этого года в органы внутренних дел сообщили его родственники. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили судьбу разыскиваемого.
По имеющимся данным, мужчина приехал в гости к своим знакомым – 47-летнему мужчине и его сожительнице, проживающим в одном из домов по улице Урицкого. Вместе они распивали спиртное. Гость начал оказывать знаки внимания даме, чем вызвал недовольство хозяина квартиры. В ходе возникшего конфликта он ударил потерпевшего ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.
Затем с целью сокрытия совершенного преступления подозреваемый расчленил тело и, разложив в несколько пакетов, выбросил останки в различные мусорные контейнеры на территории областного центра.
В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий собраны доказательства причастности задержанного к совершению преступления.
По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.