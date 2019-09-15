Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Кровавые пьянки Архангельска: исакогорский "потеряшка" оказался жертвой ревнивца

В Архангельске сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины, около месяца находившегося в розыске  как без вести пропавший.

О бесследном исчезновении 51-летнего жителя Исакогорского округа в конце сентября этого года в органы внутренних дел сообщили его родственники. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили судьбу разыскиваемого.

По имеющимся данным, мужчина приехал в гости к своим знакомым  – 47-летнему мужчине и его сожительнице, проживающим в одном из домов по улице Урицкого. Вместе они распивали спиртное. Гость начал оказывать знаки внимания даме, чем вызвал недовольство хозяина квартиры. В ходе возникшего конфликта он ударил потерпевшего ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

Затем с целью сокрытия совершенного преступления подозреваемый расчленил тело и, разложив в несколько пакетов, выбросил останки в различные мусорные контейнеры на территории областного центра.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий собраны доказательства причастности задержанного к совершению преступления.

По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

 

28 октябрь 11:08 | : Происшествия

Главные новости


XII сессия Архангельской городской Думы: Очень важная рутина
Оппозиция рулит! Игорь Арсентьев стал главой Плесецкого района Архангельской области
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (257)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20