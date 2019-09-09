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Поморская трагедия: В Коноше бревном убило маленького мальчика

22 октября 2019 года вечером на огороженной территории производственной лесоперерабатывающей базы, расположенной в поселке Коноша, у штабеля бревен обнаружено тело 9-летнего мальчика, которого придавило бревном. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

24 октябрь 11:26 | : Происшествия

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