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Отголоски Саратова. В Архангельске народ чуть не растерзал подозреваемого

Кровавя внесудебная расправа чуть-чуть не совершилась в Цигломени (рабочая окраина Архангельска) в воскресенье вечером.

Местные «общественники» захватили мужчину, подозреваемого в грабежах и нападениях на женщин, прямо в его квартире, избили, выволокли на улицу и привязали к столбу, как бы призывая граждан совершить самосуд. Граждан действительно собралось немало… все в возбужденном состоянии.

Приговоренного общественностью отбила вовремя подоспевшая полиция.

Примечательно, что именно привязанный к столбу пока не проходит ни как подозреваемый, ни как обвиняемый. А вот его захватчикам как раз грозит уголовное дело далеко не по самой легкой уголовной статье.

Наблюдатели полагают, что произошедшее ничто иное, как отголосок события в Саратове, где толпа требовала выдать ей на растерзание подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки.

В обществе возобновились разговоры о возвращении в судебную практику смертных приговоров, прежде всего, за насильственные преступления против несовершеннолетних. Размышления на эту тему читайте в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели.

(на фото: самосуд в Америке... в самом начале ХХ века)

15 октябрь 14:32 | : Происшествия

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