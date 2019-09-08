Отголоски Саратова. В Архангельске народ чуть не растерзал подозреваемого

Кровавя внесудебная расправа чуть-чуть не совершилась в Цигломени (рабочая окраина Архангельска) в воскресенье вечером.
Местные «общественники» захватили мужчину, подозреваемого в грабежах и нападениях на женщин, прямо в его квартире, избили, выволокли на улицу и привязали к столбу, как бы призывая граждан совершить самосуд. Граждан действительно собралось немало… все в возбужденном состоянии.
Приговоренного общественностью отбила вовремя подоспевшая полиция.
Примечательно, что именно привязанный к столбу пока не проходит ни как подозреваемый, ни как обвиняемый. А вот его захватчикам как раз грозит уголовное дело далеко не по самой легкой уголовной статье.
Наблюдатели полагают, что произошедшее ничто иное, как отголосок события в Саратове, где толпа требовала выдать ей на растерзание подозреваемого в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки.
В обществе возобновились разговоры о возвращении в судебную практику смертных приговоров, прежде всего, за насильственные преступления против несовершеннолетних. Размышления на эту тему читайте в ближайшем воскресном выпуске Итогов недели.
(на фото: самосуд в Америке... в самом начале ХХ века)