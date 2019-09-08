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В Архангельске задержен эксгибиционист. Полиция ищет жертв охальника

11 июля 2019 года днем у киоска по продаже воды у дома №6 по проспекту Московский в городе Архангельске 26-летний мужчина  демонстрировал несовершеннолетним девочкам половые органы и предлагал вступить с ними в половую связь. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего).

В ходе следственно- оперативных действий, проведённых совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления  задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности  26-летний житель областного центра.

 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

Правоохранительным органам требуется помощь в установлении всех потерпевших и свидетелей преступления, совершенного указанным лицом. В настоящее время установлена одна потерпевшая девочка. Вместе с тем, у следствия есть основания полагать, что на момент совершения преступления потерпевших было несколько, но девочка не знакома с ними.

 

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в  следственный отдел по Ломоносовскому округу г. Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номерам телефонов (8182) 20-34-65,  20-34-74, либо в органы полиции по номеру телефона: 02.

15 октябрь 08:56 | : Происшествия

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