В Архангельске задержен эксгибиционист. Полиция ищет жертв охальника

11 июля 2019 года днем у киоска по продаже воды у дома №6 по проспекту Московский в городе Архангельске 26-летний мужчина демонстрировал несовершеннолетним девочкам половые органы и предлагал вступить с ними в половую связь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетнего).
В ходе следственно- оперативных действий, проведённых совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 26-летний житель областного центра.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.
Правоохранительным органам требуется помощь в установлении всех потерпевших и свидетелей преступления, совершенного указанным лицом. В настоящее время установлена одна потерпевшая девочка. Вместе с тем, у следствия есть основания полагать, что на момент совершения преступления потерпевших было несколько, но девочка не знакома с ними.
Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в следственный отдел по Ломоносовскому округу г. Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по номерам телефонов (8182) 20-34-65, 20-34-74, либо в органы полиции по номеру телефона: 02.