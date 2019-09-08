Столкновение в субботу вечером. Кто на кого напал на станции «Шиес»?

Архангельский сегмент интернета гудит второй день – очередное столкновение у строящегося полигона в Ленском районе Архангельской области, где все работы приостановлены еще в июне.
Открывшие там постоянный «пост протеста» экоактивисты жалуются – это нас побили злые охранники в черном. Однако сотрудники ЧОП, оставленные охранять место будущего экотехнопарка (так положено в любой организации), выдвигают другую версию – хулиганы за явным численным преимуществом неожиданно напали на них, нанесли побои и повредили служебное оборудование.
То есть, слово против слова.
Так как жалоб активистов несть числа, рассмотри доводы противоположной стороны.
Итак, в субботу 12 октября группа охранников совершала плановое патрулирование прилегающей к объекту местности. В список оперативных заданий входила и видеофиксация так называемого «блокпоста «Костер», а по сути стационарного палаточного лагеря противников строительства. Собственно, из-за них там и держат усиленную охрану.
Из свидетельств сотрудников ЧОП следует, что в момент патрулирования на них сзади напали мужчины из лагеря. В завязавшейся потасовке один из охранников получил перелом носа, другому выбили зубы, еще у одного врачи подозревают перелом руки. От действий активистов пострадали также служебная техника - рация Hytera и видеорегистратор, на который велась съемка окрестностей площадки. Оба устройства оказались разбиты.
На место столкновения была вызвана «скорая помощь». Позже туда прибыли следственная бригада из Архангельска. Трое из нападавших уже опознаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Противная сторона третий день кричит о «спланированной провокации», хотя в этот день проводилось обычное плановое мероприятия без каких-либо особых вводных. Кроме того, для нападения на экоактивистов у чоповцов элементарно не хватило бы сил – перевес первых в численности был в два раза. Как и не было смысла в самой провокации – лишний раз привлекать внимание прессы и общественности к конфликтному месту без какой-либо веской причины.
Повод как раз был у протестующих – в последние время информационный шум вокруг строительства на Шиес стал постепенно затихать, подобным вещам нужна постоянная подпитка.
Впрочем, окончательные выводы в компетенции следствия, ведь речь идет об уголовно наказуемом преступлении.
Из хроники Шиес: В ночь на 8 октября неизвестные преступники разгромили информационный центр экотехнопарка в поселке Яренск, разбив там окна и похитив несколько дорогостоящих видеокамер, а также попытались поджечь пиломатериалы, сложенные на площадке у станции Шиес. (https://regnum.ru/news/2742692.html) В обоих случаях злоумышленникам удалось остаться неопознанными…