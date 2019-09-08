Бандиты Исакогорки

13 октября около 18.30 в полицию Архангельска поступило сообщение о том, что в квартиру дома по ул. Севстрой проникли трое неизвестных, и, угрожая физической расправой, увели в неизвестном направлении проживающего там 35-летнего мужчину.
Прибывшей на место следственно-оперативной группой потерпевший был обнаружен у дома по ул. Мира. У мужчины зафиксированы следы побоев. Предположительно причастные к данному инциденту трое местных жителей, один из которых ранее был неоднократно судим, доставлены в отдел полиции. В настоящее время проверочные мероприятия продолжаются, по их окончанию будет принято решение о привлечении злоумышленников к уголовной ответственности. Материалы проверки планируются к передаче в следственные органы Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
(на фото: собирательный образ исакогорского братка)