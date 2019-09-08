Северодвинск: Решили покататься пацаны...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 18-летнего жителя города Северодвинска и трех его знакомых в возрасте 16 и 17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, в ночь на 24 июля 2019 года в городе Северодвинске подозреваемые, желая покататься на машине, подошли к автомобилю «ВАЗ-21070», стоящему не неохраняемой стоянке у жилого дома, и руками опустили стекло двери автомобиля. Через образовавшийся проем они открыли дверь, проникли в салон и попытались завести двигатель. Обнаружив отсутствие аккумуляторной батареи, они принесли ее из дома 18-летнего подозреваемого и установили в моторный отсек. Затем они стали толкать автомобиль с места стоянки, сомкнули напрямую провода замка зажигания и угнали транспортное средство. Накатавшись, они оставили автомобиль на одной из улиц города Северодвинска.
Сотрудники ОМВД России по г.Северодвинску установили подозреваемых в угоне. Подозреваемые признали свою вину частично и пояснили следователю, что взяли машину, чтобы покататься.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.