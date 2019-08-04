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Ищите девушку! Арина из Санкт-Петербурга может скрываться в Архангельске

Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Портняжкиной Арины Александровны, 5 апреля 2004 года рождения. 

Из материалов уголовного дела следует, что около 18 часов 31 декабря 2018 года Арина Портняжкина ушла из дома по месту проживания (дом 53 корпус 4 по Комендантскому проспекту) и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. 

Портняжкиной Арине на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светлые длиной до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые. 

Особые приметы: брекеты серебристого цвета на верхней челюсти, порезы в виде шрамов на бедре и предплечье рук. 

Была одета в короткую куртку темно-фиолетового цвета, красную вязаную шапку с помпоном, черные ботинки. При себе имела паспорт, заграничный паспорт на свое имя, мобильный телефон, рюкзак голубого цвета. 

Главное следственное управление Следственного комитета России по г.Санкт-Петербургу обращается к жителям и гостям города Санкт-Петербурга, а также других регионов в случае наличия информации о местонахождении Портняжкиной Арины просьба звонить по телефонам 8 (812) 340-50-33, 8 (812) 365-61-50, 8 (812) 365-61-54 или по телефону 02. 

03 октябрь 11:28 | : Происшествия

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