Архангельск: Директор-жмот раскаялся, выплатил и не сядет

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «СП «Аспект-Строй», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).
Следствием установлено, что в период с апреля по июль 2019 года генеральный директор организации, располагая необходимыми финансовыми ресурсами и имея реальную возможность своевременно выплачивать заработную плату, более двух месяцев не выполнял эту обязанность в отношении 24 работников, допустив задолженность по заработной плате в размере более 155 тысяч рублей.
В связи с тем, что в ходе следствия подозреваемый в полном объеме погасил задолженность по выплате заработной платы, возместив причиненный ущерб, а также выплатил денежную компенсацию за просрочку, уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с деятельным раскаянием.