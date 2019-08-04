В Архангельске задержан агрессивный мегалофоб*

Сегодня около 10.00 в УМВД России по г. Архангельску поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с балкона жилого дома №95 по ул.Воскресенской произвел выстрел в сторону расположенного неподалеку строящегося объекта.
На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника. У него обнаружен и изъят зарегистрированный травматический пистолет, из которого, предположительно, был произведен выстрел. В настоящее время 49-летний мужчина доставлен в отдел полиции. У него выявлены признаки алкогольного опьянения.
По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
*Мегалофобия - боязнь крупных предметов, особенно зданий. Люди, страдающие ею, не могут смотреть на объекты большого размера даже издалека, не говоря уже о том, чтобы приблизиться к ним. Часто это состояние выливается в немотивированную агрессию, направленную на предмет фобии