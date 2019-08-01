А могла бы строить подлодки. В Северодвинске девица "срывала банк"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).
По версии следствия, в период с июня по август 2019 года подозреваемая арендовала квартиру по улице Трухинова в городе Северодвинске, в которой организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования и сети Интернет.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ОЭБиПК ОМВД России по г.Северодвинску.
Примечательно, что в настоящее время в Северодвинском городском суде рассматривается по существу уголовное дело по обвинению вышеуказанной подследственной в совершении аналогичного преступления, которая продолжила заниматься противоправной деятельностью.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и соучастников преступления, проводится сбор доказательственной базы. Игровое оборудование изъято.
От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной.