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Перед Днем знаний собаки обнюхали все школы Архангельска

Накануне начала нового учебного года все школы региона были обследованы сотрудниками правоохранительных органов. Кинологи со служебно-розыскными собаками проверили помещения учебных заведений и прилегающую территорию, после чего школы были взяты полицейскими под круглосуточную охрану.

Кроме того, на перекрестках вблизи учебных заведений в первые дни нового учебного года для предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма дежурят сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские напоминают автолюбителям о необходимости быть особенно внимательными при движении вблизи школ и детских садов.

Сегодня – 2 сентября 2019 года – более чем в трехстах образовательных учреждениях нашей области проходят торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. В них принимают участие более 125 тысяч школьников.

Правопорядок и общественную безопасность в День знаний в Архангельской области обеспечивают более 650 сотрудников органов внутренних дел, а также специалисты Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.

  







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02 сентябрь 11:53 | : Происшествия

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