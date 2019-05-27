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Котласский Крусь получил условный срок за любовь к оружию

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя города Котласа Дмитрия Круся, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств). Архангельским областным судом ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два с половиной года.

Судом установлено, что Крусь с мая 2008 г. незаконно хранил огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы, которые в ноябре 2018 г. из незаконного оборота изъяли сотрудники РУФСБ.

В арсенале Дмитрия Круся находились пистолет «Норинко», револьвер «Левоше» Бельгийского производства, ствол и рамки пистолета Кольта, пистолет конструкции Токарева (ТТ), ствольная коробка, являющаяся частью охотничьего ружья конструкции Фролова, два ствола от револьвера системы Наган, револьвер системы Наган, снайперская винтовка конструкции Мосина и патроны боевому стрелковому оружию.

Пистолет Норинко и часть боеприпасов хранились в квартире обвиняемого, остальное – в офисе и хозяйственных помещениях ООО «Борсек», руководителем которого он является.

Кроме того, при обыске в помещении офиса ООО «Борсек» были обнаружены цилиндрические взрывпакеты в количестве 10 штук, являющиеся взрывными устройствами, которые «коллекционер» так же незаконно хранил.

Уголовное дело в отношении указанного лица, возбужденное по материалам РУФСБ, находилось в производстве ОМВД России «Котласский».

02 сентябрь 11:09 | : Происшествия

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