Архангельская область: Вымогатель Дианов отправился валить лес

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда Архангельской области в отношении Дианова Василия Александровича, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,в,г» ч.2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере»).
Дианов 2 года скрывался от следствия, а в июле 2019 года на территории Республики Коми он был задержан сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области во взаимодействии с коллегами из Сыктывкара и Региональным управлением ФСБ.
Судом установлено,что в 2017 году Дианов и двое его знакомых вступили в преступный сговор с целью вымогательства квартиры у одного из жителей Виноградовского района Архангельской области. Реализуя совместный преступный умысел, находясь по месту жительства одного из участников ОПГ злоумышленники стали вымогать у потерпевшего принадлежащее ему имущество. После чего, они вывели жертву на улицу, против воли поместили в автомобиль и проследовали на квартиру потерпевшего, где избили мужчину. Угрожая расправой, преступники отвезли потерпевшего на квартиру одного из участников преступления, где планировали его удерживать до оформления сделки по передаче имущества. Однако мужчине удалось сбежать и обратиться с заявлением в полицию.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ России по Архангельской области и расследовано Следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и НАО.
На суде Дианов В.А. полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил причинённый вред. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Двое остальных участников ОПГ осуждены ранее.