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Несчастный случай на СЦБК: Рабочего убило стеной

27 августа 2019 года вечером на территории бывшего Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината, расположенного в Северном округе города Архангельска, произошло обрушение бетонного перекрытия здания бывшего ТЭЦ, в результате которого погиб 45-летний мужчина – оператор гусеничного крана «РДК-250», который занимался демонтажем металлоконструкций. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мужчина осуществлял работы на территории вышеуказанного предприятия по трудовому договору. 

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, собственника здания и  по результатам проверки  принять  процессуальное решение.

28 август 08:24 | : Происшествия

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