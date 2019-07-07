Несчастный случай на СЦБК: Рабочего убило стеной

27 августа 2019 года вечером на территории бывшего Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината, расположенного в Северном округе города Архангельска, произошло обрушение бетонного перекрытия здания бывшего ТЭЦ, в результате которого погиб 45-летний мужчина – оператор гусеничного крана «РДК-250», который занимался демонтажем металлоконструкций. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, мужчина осуществлял работы на территории вышеуказанного предприятия по трудовому договору.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, собственника здания и по результатам проверки принять процессуальное решение.