Лосенок старенький... В Архангельской области удлиняли срок годности мясу диких животных

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу были установлены факты нарушений, допущенных уполномоченным лицом одного из предприятий Архангельской области. Специалист компании изменял сроки годности мяса диких животных (оленина, лосятина) в сторону их увеличения.
За внесение заведомо ложной информации в системе регистрация уполномоченного лица предприятия в ФГИС «Меркурий» была приостановлена на срок до 6 месяцев.
Кроме того, анализ работы с системой позволил выявить несоответствие объема входящей продукции объему исходящей. На основании этих фактов Управлением была инициирована и согласована с прокуратурой внеплановая выездная проверка предприятия.
В ходе проверки были установлены нарушения ветеринарного законодательства и норм в сфере технического регулирования.
На хранении с целью последующего производства готовой продукции и реализации была обнаружена продукция без ветеринарных сопроводительных документов, без ветеринарных клейм, признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы отсутствовали. Прослеживаемость продукции была нарушена.
Кроме того, часть мясного сырья была с истекшим сроком годности.
Животноводческая продукция общим весом 2036 кг была изъята из оборота. В настоящее время на товар наложен арест.
В отношении юридического лица и ряда должностных лиц предприятия возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) и ч. 2 ст. 14.43 (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений) КоАП РФ.
Также Управлением по фактам нарушений при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы и клеймении мяса, допущенных сотрудниками госветслужбы, проводится административное расследование.
(на фото: "Лось тушеный с морковью и шалотом")