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Смертельное ДТП на трассе М-8: 80-летний пенсионер не ушел от «Тойоты»

Сегодня около 10 часов в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1154-ом километре автодороги «М-8 Холмогоры». По предварительной информации, водитель автомашины «Тойота РАВ-4» - мужчина 1984 года рождения, двигаясь из Архангельска в сторону Москвы, совершил наезд на пенсионера, 1937 года рождения, который внезапно вышел на проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

25 август 15:30 | : Происшествия

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