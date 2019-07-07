Смертельное ДТП на трассе М-8: 80-летний пенсионер не ушел от «Тойоты»

Сегодня около 10 часов в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1154-ом километре автодороги «М-8 Холмогоры». По предварительной информации, водитель автомашины «Тойота РАВ-4» - мужчина 1984 года рождения, двигаясь из Архангельска в сторону Москвы, совершил наезд на пенсионера, 1937 года рождения, который внезапно вышел на проезжую часть дороги перед близко идущим транспортом. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.