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Черный август: Кто сжег людей в Архангельске?

24 августа 2019 года вечером в результате пожара  уничтожен частный деревянный дом, расположенный на ул. Адмирала Макарова в Исакогорском округе г. Архангельска. Хозяин жилища (пенсионер) и двое его гостей, совместно распивавшие спиртное, от полученных ожогов скончались на месте происшествия. Ещё одному гражданину, выбежавшему из горящего дома, удалось спастись.

По предварительной версии, 21-летний житель областного центра, также участвовавший в распитии спиртного, находясь в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений облил внутреннее пространство дома легковоспламеняющейся жидкостью (бензином) и поджег.

По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по по п.п. «а», «е» и «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

В ходе допроса подозреваемый свою вину признал полностью, дал явку с повинной. Пояснил, что объяснить свои преступные действия не может, никакой причины поджигать дом с находившимися там людьми у него не было.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

25 август 15:25 | : Происшествия

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