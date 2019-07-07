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В Архангельске обнаружены хризантемы, зараженные опасным карантинным вредителем

Цветочный калифорнийский трипс – так «зовут» этого вредителя, которым заражены были две партии хризантем, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и НАО.

Обнаружился вредитель в ходе мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории – была выявлена подкарантинная продукция в Архангельске: срезанные цветы с признаками заражения карантинными объектами.

По результатам проведенной лабораторной экспертизы подтверждено заражение двух партий срезанных цветов хризантемы кустовой (происхождением Нидерланды) опасным карантинным вредителем – западным цветочным калифорнийским трипсом.

С целью недопущения заноса и распространения выявленного карантинного объекта вся зараженная продукция по решению собственника уничтожена путем сжигания.

Западный или калифорнийский цветочный трипс — это насекомые длиной около 1 мм с четырьмя бахромчатыми крыльями и немного сплющенным телом, чаще темного цвета. Они высасывают содержимое клеток растения, а поскольку всё время активно питаются, то «жертва» быстро покрывается пятнами или полосами. Потом повреждённые участки сливаются и отмирают, и листья совсем засыхают. Размножается трипс взрывными темпами: считается, что одна самка может отложить до 90–100 яиц, причём ей для этого не требуются самцы! Там, где на растении сидела одна самка, через 2 недели может появиться 100 новых самок, а ещё через такой же промежуток времени у нас будет уже 10 000 насекомых. В закрытом грунте это производит ошеломляющее впечатление: только что всё было чисто – и вдруг - огромное количество трипса.

Трипс – опасный вредитель самых разных культур. Хотя это насекомое родом из Центральной и Южной Америки, занесён он и на север американского континента. В Европу трипс попал в 80‑х годах прошлого века, а в 1989 году был обнаружен на территории СССР. Интересно, что это неприятное открытие сделали финские специалисты, найдя его на цветах (для букетов), отправленных из Ленинградской области в Финляндию. Позже калифорнийский трипс был замечен и в других регионах, но везде в теплицах. Это теплолюбивый вид: выжить зимой в открытом грунте он не может даже на Черноморском побережье. А вот в теплицах насекомое чувствует себя вольготно. В них трипс повреждает все культуры – и овощные, и цветочные. Есть у него свои вкусовые предпочтения (скажем, огурцы он любит больше, чем томаты, сильно вредит перцу или баклажану). Очень страдают розы, хризантемы и многие другие цветы.

Трипс - очень опасный вредитель, он представляет опасность не только потому, что практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки, но еще и может выступать переносчиком множества опасных заболеваний. Калифорнийский трипс замечен более чем на 250 растениях.

23 август 00:12 | : Происшествия

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