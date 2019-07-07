Как Ненецкий округ ставили на уши "террористы" и фсбшники

20-21 августа 2019 г. Оперативным штабом в Ненецком автономном округе проведено плановое антитеррористическое учение по пресечению условного террористического акта и освобождению заложников в местах массового пребывания людей.
Данное учение проводилось в целях совершенствования системы мер по противодействию терроризму в Ненецком автономном округе и поддержания высокой степени готовности штаба, привлекаемых сил и средств к эффективному пресечению возможных террористических актов. В мероприятии были задействованы территориальные подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, Центра специальной связи и информации ФСО, а также должностные лица органов исполнительной власти округа.
Согласно сценарию учения, в преддверии Дня знаний группой неустановленных вооружённых лиц был осуществлен захват заложников в школе №2 г. Нарьян-Мара, где в это время шла подготовка к новому учебному году. В результате в руках террористов, выдвинувших ряд политических требований, в заложниках оказались педагоги, рабочие и посетители образовательного учреждения. Сообщение о захвате поступило в дежурную часть УМВД от одного из преподавателей.
В экстренном порядке был собран оперативный штаб. Предприняты первоочередные меры по пресечению террористического акта.
С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом в НАО на практике отработаны учебные вопросы организации и проведения контртеррористической операции, в т.ч. по нейтрализации "террористов" и освобождению заложников, оказанию первоочередной медицинской помощи пострадавшим от террористического акта лицам, а также по ликвидации последствий совершенного преступления.
Учение проведено в режиме реального времени. Специалисты задействованных подразделений грамотно выполнили поставленные руководством штаба задачи, показав при этом отличную подготовку и высокий уровень взаимодействия.