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Как Ненецкий округ ставили на уши "террористы" и фсбшники

20-21 августа 2019 г. Оперативным штабом в Ненецком автономном округе проведено плановое антитеррористическое учение по пресечению условного террористического акта и освобождению заложников в местах массового пребывания людей.

 

Данное учение проводилось в целях совершенствования системы мер по противодействию терроризму в Ненецком автономном округе и поддержания высокой степени готовности штаба, привлекаемых сил и средств к эффективному пресечению возможных террористических актов. В мероприятии были задействованы территориальные подразделения ФСБ, МВД, Росгвардии, Следственного комитета, МЧС, Центра специальной связи и информации ФСО, а также должностные лица органов исполнительной власти округа.  

Согласно сценарию учения,  в преддверии Дня знаний группой неустановленных вооружённых лиц был осуществлен  захват заложников в школе №2 г. Нарьян-Мара, где в это время шла подготовка к новому учебному году. В результате в руках террористов, выдвинувших ряд политических требований, в заложниках оказались педагоги, рабочие и посетители образовательного учреждения. Сообщение о захвате поступило в дежурную часть УМВД от одного из преподавателей.

В экстренном порядке был собран оперативный штаб. Предприняты первоочередные меры по пресечению террористического акта.

С учетом сложившейся обстановки оперативным штабом в НАО  на практике отработаны учебные вопросы организации и проведения контртеррористической операции,  в т.ч. по нейтрализации "террористов" и освобождению заложников, оказанию первоочередной медицинской помощи пострадавшим от террористического акта лицам, а также по ликвидации последствий совершенного преступления.

Учение проведено в режиме реального времени. Специалисты задействованных подразделений грамотно выполнили поставленные руководством штаба задачи, показав при этом отличную подготовку и высокий уровень взаимодействия.

 

 

22 август 10:13 | : Происшествия

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