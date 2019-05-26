Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Стукач из Вельского района оговорил честного полицейского

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности  38-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

По версии следствия, подозреваемый, из личной неприязни, желая оговорить сотрудника ОМВД России по Вельскому району, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал несоответствующее действительности заявление о том, что сотрудник полиции ударил его кулаком в лицо.

Следствием установлено, что сотрудниками полиции проводилась проверка по факту нанесения подозреваемым побоев своему несовершеннолетнему племяннику. Представитель власти прибыл по месту жительства подследственного, чтобы вручить ему повестку с обязательством явиться в отдел внутренних дел для участия в следственных действиях. Подозреваемый отказался принять повестку, поставил под сомнение  ее подлинность, скомкал и выбросил. Затем обратился с заявлением о якобы примененном в отношении него насилии со стороны представителя власти. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

13 август 09:00 | : Происшествия

Видеозал


Возвращение в 90-е? По архангельским бизнес-центрам свободно разгуливает братва в масках (ВИДЕО)
«Путин, услышь нас!». Дольщики «Седьмого неба» обращаются к президенту (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2019 (97)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20