Стукач из Вельского района оговорил честного полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 38-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).
По версии следствия, подозреваемый, из личной неприязни, желая оговорить сотрудника ОМВД России по Вельскому району, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал несоответствующее действительности заявление о том, что сотрудник полиции ударил его кулаком в лицо.
Следствием установлено, что сотрудниками полиции проводилась проверка по факту нанесения подозреваемым побоев своему несовершеннолетнему племяннику. Представитель власти прибыл по месту жительства подследственного, чтобы вручить ему повестку с обязательством явиться в отдел внутренних дел для участия в следственных действиях. Подозреваемый отказался принять повестку, поставил под сомнение ее подлинность, скомкал и выбросил. Затем обратился с заявлением о якобы примененном в отношении него насилии со стороны представителя власти.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.