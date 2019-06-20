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Еще одна жертва августа. В Виноградовском районе утонул трехлетний мальчик

Вчера днем в озере Рельское в деревне Моржегоры Виноградовского района  утонул 3-летний мальчик. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело из воды извлечено. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

По предварительным данным, ребенок гулял недалеко от дома вместе со старшими братьями. Во время прогулки он у них отпросился в туалет. Так как через некоторое время мальчик к ним не вернулся, братья забили тревогу. В результате организованных поисковых мероприятий тело ребенка обнаружили в озере. 

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости контроля взрослых за детьми у воды, это уже третий случай за этот летний сезон, когда несовершеннолетние гибнут в результате утопления.

Как показывает следственная практика, несчастные случаи чаще всего происходят при элементарном несоблюдении правил безопасности, а также из-за оставления детей без присмотра.

09 август 08:52 | : Происшествия

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