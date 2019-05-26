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На железнодорожном вокзале Архангельска полицейские нашли забытую старушку

Транспортные полицейские в ходе несения службы по охране общественного порядка на перроне железнодорожной станции Архангельск обратили внимание на одинокую пожилую женщину. Стражи правопорядка пригласили ее служебное помещение и установили, ей 74 года, проживает в Архангельске. Пенсионерка находилась в розыске в течении суток, как утратившая связь с родственниками. Однако, она не могла сообщить точные сведения о себе.

Сотрудники Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте установили ее родственников, связались с ними по телефону и, когда они приехали, передали им старушку.

15 июль 13:11 | : Происшествия

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