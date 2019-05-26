Полиция предупреждает: В Архангельской области появились "мошенники на кредитах"

12 июля в полицию поселка Коноша обратился 21-летний местный житель. Он пояснил, что накануне, увидев в сети Интернет объявление о выдаче кредитов финансовым учреждением, отправил заявку на получение ста тысяч рублей. Вскоре ему позвонил мужчина, представившийся менеджером, и сообщил об одобрении кредита. Для его получения он попросил перечислить на указанный счет три с половиной тысячи рублей в качестве комиссии за выдачу денежных средств. После осуществления перевода требования о перечислении денег под различным предлогами продолжились. В результате молодой человек перевел аферисту более тридцати тысяч рублей, однако курьера, который должен был передать кредитные средства, так и не дождался. Обманутый коношанин обратился в полицию.
В аналогичной ситуации оказалась жительница города Мирный. 45-летняя женщина также пыталась получить кредит, отправив заявку в различные финансовые учреждения посредством сети Интернет. Перезвонившему «клиентке» мошеннику, который представился кредитным менеджером, потерпевшая перечислила более пяти тысяч рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется розыск злоумышленников.
Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой быть бдительными и внимательными в решении финансовых вопросов. Отправляя заявку на получение кредита посредством сети Интернет, убедитесь в надежности банка. Проверьте, является ли страница, на которой вы оставляете анкету с Вашими персональными данными, официальным интернет-ресурсом финансового учреждения. При необходимости обратитесь за консультацией в офис банка или по официальному телефону контактного центра.