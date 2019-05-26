В Коряжме орудуют вандалы

О вопиющем случае вандализма редакции «ТК» рассказала коряжемка Ирина Егорова. На старом кладбище Коряжмы похоронены ее брат и племянник. В православный праздник Троицы родные по традиции приезжали, прибрали могилы. Вернувшись через месяц, ужаснулись: «Кто-то украл фрагмент ограды! Три стенки ограждения стоят, а четвертая снята. Это чудовищно, кто посмел посягнуть на самое святое, на память о людях?!» – говорит Ирина Геннадьевна.
Как оказалось, это не единичный случай. Городское кладбище для кого-то стало предметом наживы. Николай, сын Ирины Егоровой, подтверждает: «Специально обошел несколько могил поблизости, буквально в нескольких метрах – то же самое: где одна, где две стенки с оградок сняты. Это просто вандализм какой-то!»
Егоровы заметили: расхитители могил тщательно выбирают место преступления. Хватают не все подряд, а только быстросъемные элементы, с которыми не нужно долго возиться. По факту хищения оградки семья уже обратилась в правоохранительные органы. По словам заместителя начальника отдела полиции по г. Коряжме Сергея Гогулина, в настоящее время по указанному в заявлении факту проводится проверка, и это – не единственное обращение пострадавших.
Когда пост о нескольких разрушенных оградах появился в популярном паблике соцсети, горожане сразу отозвались гневными комментариями:
* Ничего святого в людях не остается!
* Да что говорить, у нас ландыши и многолетки унесли…
* Неужели приемщики металлолома не понимают, что принимают?
*Если принимают, то ничем не лучше мародёров, которые воруют с кладбища. А по совести - должны ещё и в полицию обратиться, что им предлагали такого рода «металлолом»…
Виктория Кевишас