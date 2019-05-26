Убить за 8 500. Онежские разбойники "спалились" на мелочевке

27 июня 2019 года ночью по месту жительства в городе Онеге обнаружено тело 68-летнего мужчины в тремя ножевыми ранениями грудной клетки. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, задержаны подозреваемые в совершении убийства. Ими оказались ранее судимые за преступления против собственности 30-летние жители Устьянского района и областного центра.
По предварительным данным, 27 июня 2019 года вечером подозреваемые познакомились с пенсионером и пошли к нему в гости с целью употребления спиртных напитков. В квартире между ними произошёл конфликт, в процессе которого один из подозреваемых нанес потерпевшему 3 ножевых ранения. Затем они обыскали жилище убитого и, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили плазменный телевизор и DVD-проигрыватель на общую сумму 8500 рублей. На улице их увидела сожительница потерпевшего и потребовала вернуть вещи. Подозреваемые, с целью удержания похищенного, напали на женщину, ударили ее ножом в область лица, причинив резаную рану подбородочной области, и скрылись с места преступления, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении им обвинения в совершении убийства и разбойного нападения.