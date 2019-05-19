В Плесецком районе орудовал вологодский интернет-педофил

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 42-летнему уроженцу Вологодской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (два эпизода иных действий сексуального характера в отношении малолетних), ч.3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, и развратные действия в отношении девяти лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста), и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, в том числе среди несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет»), п.п. «а, г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет»).
Установлено, что в 2017 году обвиняемый, проживая на территории Плесецкого района Архангельской области, посредством сети Интернет знакомился с девочками в возрасте от 11 до 17 лет, проживающими в разных регионах России, вел с ними активную переписку, оказывая развращающее влияние, уговаривал их сделать и выслать ему фотографии порнографического характера, а также направлял им текстовые и фото материалы, признанные порнографическими.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно- розыскной деятельности, представленных ОУР ОМВД России по Плесецкому району и специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.
В ходе допросов обвиняемый признал свою вину. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.