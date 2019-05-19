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Грозный северодвинец чуть не убил двоих взрослых мужчин... стулом

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности 23-летнего северодвинца в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

По версии следствия, 17 мая 2019 года утром в баре, расположенном по улице Серго Орджоникидзе в городе Северодвинске, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личной неприязни нанес множественные удары руками и ногами двум ранее незнакомым мужчинам в возрасте 36 и 49 лет. Затем он вооружился  металлическим стулом, которым стал наносить удары по голове и телу потерпевшим.  Прибывшие по вызову сотрудники частного охранного предприятия пресекли противоправные действия обвиняемого и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Благодаря тому, что пострадавших своевременно госпитализировали в больницу, они остались живы.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично. Он пояснил следователю, что один из потерпевших его оскорбил, что и послужило причиной конфликта. Всех обстоятельств происшествия он не помнит, так как был очень пьян, но убивать никого не хотел.

Примечательно, что накануне указанных событий в отношении подследственного оглашен приговор суда, которым он осужден за кражу к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии- поселении, в которую он должен был добраться самостоятельно.

На период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

09 июль 08:55 | : Происшествия

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