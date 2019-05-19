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Роковой Виноградовский район: Ребенка убило футбольными воротами

Еще одно страшное происшествие с ребенком (о первом мы писали здесь) произошло в Виноградовском районе Архангельской области.

6 июля 2019 года вечером в больнице скончался 6-летний мальчик, на которого на детской площадке, расположенной в поселке Хетово, упали футбольные ворота. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.  В ходе осмотра места происшествия изъяты футбольные ворота. Для установления причины смерти назначена судебно- медицинская экспертиза.

 По предварительным данным,  двое мальчишек во время игры раскачивали ворота, они упали на потерпевшего и травмировали его грудную клетку.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным  следственным отделом  Следственного управления  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате Следственного управления.

08 июль 08:54 | : Происшествия

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