"Ты меня породил, я тебя и убью". Архангелогородец убивал родителей с особой жестокостью

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 38-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).
Следствием установлено, что 21 июля 2018 года вечером в одной из деревень Виноградовского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения после празднования своего дня рождения, в ходе возникшего конфликта с родственниками, облил отца, мать и принадлежащий им дом бензином, после чего поджег их спичками. Глава семьи от полученных термических ожогов скончался в больнице. Матери удалось спастись, выпрыгнув из окна. Дом и находящееся в нем имущество полностью уничтожены огнем.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что планировал только напугать отца.
На период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.