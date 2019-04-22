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"Ты меня породил, я тебя и убью". Архангелогородец убивал родителей с особой жестокостью

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 38-летнего жителя областного центра в совершении преступлений, предусмотренных  п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п. п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Следствием установлено, что 21 июля 2018 года  вечером в одной из деревень Виноградовского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения после празднования своего дня рождения, в ходе возникшего конфликта с родственниками, облил отца, мать и принадлежащий им дом бензином,  после чего поджег их спичками. Глава семьи  от полученных термических ожогов скончался в больнице. Матери удалось спастись, выпрыгнув из окна. Дом и находящееся в нем имущество полностью уничтожены огнем. 

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично и пояснил следователю, что планировал только напугать отца.

На период следствия в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

05 июль 15:16 | : Происшествия

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