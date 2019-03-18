Плохой полицейский из Плесецкого района "крышевал" автошколу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Плесецкому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), и директора автошколы по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По версии следствия, в период с ноября 2016 года по 28 июня 2019 года сотрудник ГИБДД, используя служебное положение вопреки интересам службы, получил от своего знакомого- директора автошколы взятку в размере более 120 тысяч рублей за незаконные действия, связанные с общим покровительством автошколе, в том числе, за успешную сдачу экзаменов выпускниками указанной автошколы.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных прокуратурой Плесецкого района и ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области. Ранее возбуждено уголовное дело на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области при содействии подразделения собственной безопасности УМВД России по Архангельской области в отношении другого сотрудника указанного отделения ГИБДД, подозреваемого в получении взятки от директора той же автошколы.
Сотрудник ГИБДД задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Директору автошколы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области, в настоящее время указанный сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет установлена, он будет незамедлительно уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.