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Трагедия на трассе М-8: большегруз против иномарки

30 июня 2019 года около 19.20 часов в ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о крупном дорожно-транспортном происшествии на 708  километре автодороги М-8 «Холмогоры». На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. По предварительным данным, водитель автомашины «Geely Atlas», 1971 года рожджения, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Scania» в составе с полуприцепом. В результате аварии водитель и два пассажира легкового автомобиля - женщина, 1975 года рождения, и 10-летний ребенок, погибли на месте.  Водитель большегруза не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


Сотрудники полиции напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения требований Правил дорожного движения, в первую очередь скоростного режима, при движении по трассам. Берегите себя и своих близких!


 

01 июль 10:55 | : Происшествия

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