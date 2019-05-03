Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дети дома плачут. Архангельск ищет Ирину Бурлакову

Пропала Ирина Бурлакова (в девичестве Куликова).

Вот что пишет ее сестра Светлана:

«Перестала выходить на связь 22 июня 2019 года, последний раз была у меня на работе 21 июня в 17.25ч ушла от меня в 17ч 45 мин, поехала к тёте на Экономию, оттуда ушла где-то в 23 часа, звонила молодому человеку в час ночи, была на Розе Люксембург, но его дома не оказалось, с тех пор на связь не выходит. Не раз пропадала из дому, но всегда выходила на связь, в полицию заявление написано. Дома двое детей…».

Рост разыскиваемой 1.67 см, волосы черные волнистые (как на фото). Из особых примет: веснушки по всему лицу, ногти на руках обгрызаны.

Была одета: коричневая кожаная куртка, темные джинсы, сиреневые кеды, с собой ни каких документов нет, только мобильник.

Заявление в полицию подано.

Телефон сестры Светланы: 8-921-070-62-17

28 июнь 17:39 | : Происшествия

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (237)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20