Дети дома плачут. Архангельск ищет Ирину Бурлакову

Пропала Ирина Бурлакова (в девичестве Куликова).
Вот что пишет ее сестра Светлана:
«Перестала выходить на связь 22 июня 2019 года, последний раз была у меня на работе 21 июня в 17.25ч ушла от меня в 17ч 45 мин, поехала к тёте на Экономию, оттуда ушла где-то в 23 часа, звонила молодому человеку в час ночи, была на Розе Люксембург, но его дома не оказалось, с тех пор на связь не выходит. Не раз пропадала из дому, но всегда выходила на связь, в полицию заявление написано. Дома двое детей…».
Рост разыскиваемой 1.67 см, волосы черные волнистые (как на фото). Из особых примет: веснушки по всему лицу, ногти на руках обгрызаны.
Была одета: коричневая кожаная куртка, темные джинсы, сиреневые кеды, с собой ни каких документов нет, только мобильник.
Заявление в полицию подано.
Телефон сестры Светланы: 8-921-070-62-17