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Плесецк: Поезд против «Жигулей»… полиция ищет свидетелей

26 июня в 20:39 на нерегулируемом железнодорожном переезде станции Ломовое в Плесецком районе Архангельской области произошло столкновение пассажирского поезда «Архангельск-Новоросcийск» с автомобилем «ВАЗ-2107», за рулем которого находился местный житель 2001 года рождения, не имеющий права на управление транспортным средством.

В результате столкновения один из пассажиров – девушка 2004 года рождения – от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще твое несовершеннолетних, находившихся в автомобиле (в том числе водитель) с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В настоящее время в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.

Наблюдатели полагают, что ответственность за случившееся в полной мере ляжет на совершеннолетнего водителя отечественного авто.

 

27 июнь 11:01 | : Происшествия

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