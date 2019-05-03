Плесецк: Поезд против «Жигулей»… полиция ищет свидетелей

26 июня в 20:39 на нерегулируемом железнодорожном переезде станции Ломовое в Плесецком районе Архангельской области произошло столкновение пассажирского поезда «Архангельск-Новоросcийск» с автомобилем «ВАЗ-2107», за рулем которого находился местный житель 2001 года рождения, не имеющий права на управление транспортным средством.
В результате столкновения один из пассажиров – девушка 2004 года рождения – от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще твое несовершеннолетних, находившихся в автомобиле (в том числе водитель) с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
В настоящее время в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники полиции.
Наблюдатели полагают, что ответственность за случившееся в полной мере ляжет на совершеннолетнего водителя отечественного авто.