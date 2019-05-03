Пограничники Архангельска инструктируют: Если вы засекли негодяя-браконьера…

Сотрудниками Службы в городе Архангельске Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району (далее – Служба в г. Архангельске) проводится комплекс мероприятий по профилактике, предупреждению и пресечению нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Несмотря на принимаемые меры, проблема браконьерства в Белом и Баренцевом морях в летний и осенний период остаётся актуальной. Отдельные жители Поморья продолжают незаконный вылов ценных видов рыб в запретный период, применяя при этом запретные орудия лова.
В 2018 году в целях охраны морских биологических ресурсов сотрудниками Службы в г. Архангельске проведено 421 контрольно-проверочное мероприятие. В результате работы было задержано 10 лиц, в отношении которых было возбуждено 8 уголовных дел. К административной ответственности привлечено 276 физических и юридических лиц. Общий размер наложенных административных штрафов составил более 800 тысяч рублей. В естественную среду обитания выпущено более 2000 экземпляров рыб. У браконьеров изъято более 20 километров сетей. Общая сумма предотвращённого ущерба водным биологическим ресурсам Российской Федерации составила более 200 тысяч рублей.
Кроме того, в 2018 году в судебном порядке двое граждан Российской Федерации были признаны виновными в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» с назначением наказания виде штрафа размером 1 миллион 450 тысяч рублей.
В 2019 году мероприятия государственного контроля в сфере добычи морских биологических ресурсов будут продолжены в тесном взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами Архангельской области.
Напоминаем, что при осуществлении рыболовства на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа к юридическим и физическим лицам предъявляются требования, предусмотренные правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 414.
Обращаем внимание жителей и гостей Поморья на соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, нарушение которого может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.
По всем возникающим вопросам, связанным с осуществлением рыболовства, просим обращаться в Службу в г. Архангельске по телефону 8(8182)60-18-08. Кроме того, по указанному номеру Вы можете сообщить сотрудникам Пограничного управления информацию о фактах браконьерства для оперативного предотвращения и пресечения расхищения национальных биоресурсов.