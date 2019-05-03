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Плесецкий район: Пацан украл, пацан сядет

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным  в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога). Также оглашен приговор его 21-летему соучастнику в краже, который признан виновным по п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что в ночь на 16 ноября 2018 года несовершеннолетний обвиняемый при помощи металлического лома сорвал навесной замок на входной двери и проник на веранду жилого дома в поселке Пуксоозеро Плесецкого района, откуда похитил металлические предметы с целью последующей сдачи в пункт прием металлолома, одежду и постельное белье на общую сумму 18 тысяч рублей. Затем, с целью скрыть следы совершенного преступления, он воспользовался канистрой с бензином, находившейся на веранде, и поджог дом. В результате пожара жилой дом полностью уничтожен огнем. Потерпевшей причинен значительный ущерб в размере более 1 млн. 200 тысяч рублей. После совершения преступления несовершеннолетний  погрузил похищенное в боковой прицеп мотоцикла, которым управлял 21-летний обвиняемый, наблюдавший за окружающей обстановкой во время совершения хищения, и они скрылись с места преступления. Затем часть похищенного спрятали, а оставшееся имущество разделили между собой.

В ходе допросов обвиняемые признали свою вину.

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области несовершеннолетний подсудимый помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им совершеннолетия. 21-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.  

19 июнь 12:08 | : Происшествия

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