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Полиция Котласа просит помочь поймать педофила

Котласским межрайонным следственным отделом  Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело по факту совершения неустановленным мужчиной (на фотороботе) в сентябре 2018 года преступления против половой неприкосновенности малолетней в городе Котласе. 

На вид разыскиваемому 30-35 лет, рост 175-180, волосы русые (в рыжину), глаза светлые.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию,  просим обратиться в Котласский межрайонный следственный отдел по номеру телефона: 8(818-37)2-84-07, либо в дежурную часть ОМВД России «Котласский» по телефонам: 8 (818 37) 2-11-99, 2-28-22 или 02.

18 июнь 11:52 | : Происшествия

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