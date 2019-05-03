Полиция Котласа просит помочь поймать педофила

Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследуется уголовное дело по факту совершения неустановленным мужчиной (на фотороботе) в сентябре 2018 года преступления против половой неприкосновенности малолетней в городе Котласе.
На вид разыскиваемому 30-35 лет, рост 175-180, волосы русые (в рыжину), глаза светлые.
Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просим обратиться в Котласский межрайонный следственный отдел по номеру телефона: 8(818-37)2-84-07, либо в дежурную часть ОМВД России «Котласский» по телефонам: 8 (818 37) 2-11-99, 2-28-22 или 02.