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Ужасы Северодвинска: Месяц жить с трупом

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности  смерть потерпевшего, 34-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Напомним, что 31 марта 2019 года днем сотрудники правоохранительных органов, прибывшие по вызову соседей в одну из квартир по улице Юбилейная в городе Северодвинске, обнаружили тело 36-летнего мужчины с гнилостными изменениями. В ходе осмотра установлено, что на теле погибшего имеются множественные ножевые ранения.

В результате следственно- оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении  преступления задержан хозяин квартиры, в которой обнаружено тело.

В ходе допроса подследственный дал признательные показания и пояснил следователю, что около месяца назад между ним и потерпевшим после совместного употребления спиртных напитков произошел конфликт из-за того, что потерпевший лег спать на его кровать. Получив в грубой форме отказ освободить его спальное место, он ударил гостя  ножом. Тело убитого оставил на месте происшествия на полу в комнате, а сам проживал в другой комнате до приезда сотрудников правоохранительных органов, которых вызвали соседи из-за неприятного запаха.

При допросе в качестве обвиняемого он также признал свою вину. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

17 июнь 12:14 | : Происшествия

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