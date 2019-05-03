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Погорельцы Кегострова не останутся без крыши над головой

В среду глава Архангельска Игорь Годзиш вместе с руководством отдела по жилищным вопросам выехал на о. Кего, чтобы узнать о потребностях жителей, которые потерями имущество в пожаре. Как сообщили нашей редакции свои источники, разговор был непростой, на нервах. Но с результатом - уже вчера семьи погорельцев получили ключи от маневренных квартир.


По информации отдела по жилищным вопросам, на данный момент одна семья уже осмотрела маневренное жилье на Кегострове, написала согласие и готова заселяться. Семье из пяти человек с маленьким ребенком была предложена квартира в центре города, чтобы создать условия для посещения специализированного детского сада. Жители осмотрели данную квартиру и начинают заселяться. Одиноко проживающая женщина получила смотровой ордер на жилье на Кегострове, но на данный момент решения не приняла. Еще одна пострадавшая семья на маневренный фонд претендовать не может, поскольку на правах собственности владеет квартирой в городе. Не поступило заявление лишь от одного погорельца, поскольку он находится за рубежом.


- В кратчайшие сроки жителям, которые потеряли свои дома в пожаре, была оказана необходимая помощь в оформлении документов. Мы провели сверку данных с паспортным столом, миграционной службой, подобрали варианты маневренных квартир, - подчеркнули в отделе по жилищным вопросам.


Напомним, трагедия случилась в ночь на 11-е июня – деревянный дом загорелся от непотушенной сигареты. В огне погиб виновник происшествия – нетрезвый мужчина пенсионного возраста.


14 июнь 12:21 | : Происшествия

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