Приморский район: "Маленький мальчик гранату нашел..."

Вчера днем на дачном участке садово-огороднического товарищества «Магистраль» в Приморском районе Архангельской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства телесные повреждения конечностей получил 12-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится процессуальная проверка.
По предварительным данным, боеприпас мальчик нашел несколько дней назад во время прогулки. В процессе игры он ударил по нему ножкой от стула, в результате чего произошел взрыв. В настоящее время несовершеннолетний находится в больнице. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.