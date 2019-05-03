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Приморский район: "Маленький мальчик гранату нашел..."

Вчера днем на дачном участке садово-огороднического товарищества «Магистраль» в Приморском районе Архангельской области в результате детонации неустановленного взрывного устройства  телесные повреждения конечностей получил 12-летний мальчик. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, боеприпас мальчик нашел несколько дней назад во время прогулки. В процессе игры он ударил по нему ножкой от стула, в результате чего произошел взрыв. В настоящее время несовершеннолетний находится в больнице. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

 

09 июнь 07:23 | : Происшествия

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