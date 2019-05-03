Владельцы маломерных судов Архангельска: Вас просят помочь найти Галину Ардееву, девушку из "Пеликана"

Как мы уже сообщали ранее, в ночь на первое июня в Архангельске пропала девушка, Галина Ардеева.
В последний раз ее видели выходящей из ночного клуба «Пеликан», пришвартованный к набережной Северной Двины (район Красной пристыни).
После следы ее теряются, предположительно Галина направлялась в сторону общежитий торгово-экономического колледжа, что на Дачной.
Позже у наших коллег появилась информация, что она упала в воду.
Пока водолазные работы не принесли желаемого результата.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ко всем, кто планирует выход на воду, ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на предметы в воде рядом с вами, предметы, проплывающие мимо и в районе береговых линии, в том числе и на островах.
При обнаружении НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО позвонить по телефону 112