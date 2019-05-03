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Владельцы маломерных судов Архангельска: Вас просят помочь найти Галину Ардееву, девушку из "Пеликана"

Как мы уже сообщали ранее, в ночь на первое июня в Архангельске пропала девушка, Галина Ардеева.

В последний раз ее видели выходящей из ночного клуба «Пеликан», пришвартованный к набережной Северной Двины (район Красной пристыни).

После следы ее теряются, предположительно Галина направлялась в сторону общежитий торгово-экономического колледжа, что на Дачной.

Позже у наших коллег появилась информация, что она упала в воду.

Пока водолазные работы не принесли желаемого результата.

ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА ко всем, кто планирует выход на воду, ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на предметы в воде рядом с вами, предметы, проплывающие мимо и в районе береговых линии, в том числе и на островах.

При обнаружении НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО позвонить по телефону 112 

07 июнь 15:34 | : Происшествия

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