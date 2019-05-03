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"Он сам себя истыкал". Кровавую пенсионерку из Онеги изобличили эксперты

5 июня 2019 года вечером в  садово-огородническом товариществе на побережье Белого моря в городе Онега обнаружено тело 62-летнего мужчины с ножевым ранением левого плеча с повреждением легкого и артерии. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении  преступления задержана 62-летняя супруга потерпевшего.

Первоначально подозреваемая, которая на момент задержания находилась в состоянии алкогольного опьянения, пояснила, что супруг сам себя ударил ножом.

Согласно выводам судебно- медицинского исследования тела, ножевое ранение, послужившее причиной смерти пенсионера, он не мог причинить сам себе.

По версии следствия, в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемая на почве личной неприязни к супругу нанесла ему удар ножом. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

07 июнь 10:55 | : Происшествия

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