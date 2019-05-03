"Он сам себя истыкал". Кровавую пенсионерку из Онеги изобличили эксперты

5 июня 2019 года вечером в садово-огородническом товариществе на побережье Белого моря в городе Онега обнаружено тело 62-летнего мужчины с ножевым ранением левого плеча с повреждением легкого и артерии. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении преступления задержана 62-летняя супруга потерпевшего.
Первоначально подозреваемая, которая на момент задержания находилась в состоянии алкогольного опьянения, пояснила, что супруг сам себя ударил ножом.
Согласно выводам судебно- медицинского исследования тела, ножевое ранение, послужившее причиной смерти пенсионера, он не мог причинить сам себе.
По версии следствия, в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемая на почве личной неприязни к супругу нанесла ему удар ножом. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте преступления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.